Ляшко говорит, что есть шанс избежать локдауна осенью

В случае активной вакцинации, даже при росте заболеваемости, можно избежать жестких карантинных ограничений осенью.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами в субботу.
«Кузин (главный санитарный врач — ред.) говорил о том, что происходит рост, и по факту октябрь-ноябрь у нас период роста случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому можем прогнозировать, что если вы не будете вакцинироваться, то в этот период может быть обострение. Будет ли локдаун, не будет ли, все зависит от индикаторов, которые выписаны в опубликованном постановлении № 1236 о карантине», — сказал Ляшко.
По его словам, массовая вакцинация может позволить избежать нагрузки на систему здравоохранения.
«Если мы будем активно вакцинироваться, то даже при росте количества случаев коронавирусной болезни по факту можем не иметь той нагрузки на систему здравоохранения, которая была в феврале-марте и октябре-ноябре. И это позволит нам проходить рост без жестких карантинных ограничений», — отметил он.
Как сообщалось, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в ноябре в Украине могут усилить карантинные мероприятия и ввести локдаун в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
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