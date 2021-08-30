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У Зеленского связали перенос встречи с Байденом с «Талибаном»

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У Зеленского связали перенос встречи с Байденом с «Талибаном»

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом перенесена на 1 сентября по просьбе американской стороны в связи с истечением срока ультиматума движения «Талибан» в Афганистане об эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула, заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

«Перенос встречи Зеленского и Байдена с 31 августа на 1 сентября Офисом президента подтверждается. Это связано с просьбой США. 31 августа истекает ультиматум „Талибана“ — или срок эвакуации иностранных граждан из аэропорта Кабула — именно то время, которое дал „Талибан“. И американская сторона попросила перенести наш визит на один день в связи с этим — и весь день посвятить этой важной для американской стороны теме», — рассказал Никифоров агентству «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что «украинская сторона с абсолютным пониманием относится к просьбе американской стороны».

«Мы наших партнеров поддерживаем. Мы понимаем, что вопросы безопасности всегда на первом месте. Поэтому мы согласием ответили на просьбу США о переносе на один день», — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Никифорова, программа визита Зеленского в США также полностью поменялась.

«Относительно других встреч Зеленского в США — некоторые произойдут по времени ранее изначально запланированных, другие — позже. Программа полностью поменялась, но это не значит, что что-то оттуда выпало», — сказал он.

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«Президент Зеленский вылетает в США прямо сейчас. Два дня по прилету он проведет в Вашингтоне и после — в Калифорнии», — подытожил Никифоров.

Как сообщалось, дата встречи Зеленского с Байденом переносится уже второй раз. Ранее она была перенесена с 30 на 31 августа в связи с расширением программы визита.

Владимир Зеленский, Джо Байден
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