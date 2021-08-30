Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды

Стоимость газа в Европе в ходе торгов достигла рекордных $598 за 1 тыс. куб. м. Цены начали расти на фоне решения «Газпрома» забронировать 4,3% допмощностей по транзиту газа через Украину в сентябре
Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures с начала торгов взлетела до €49 за 1 тыс. кВт·ч, что эквивалентно $598 за 1 тыс. куб. м. Позднее она снизилась до €48,2.
Цены начали расти после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь. На него были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но «Газпром» выкупил только 0,65 млн куб. м в сутки, или 4,3% объема.
На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых $580 за 1 тыс. куб. м и выше, но затем в течение нескольких дней она упала почти на $100. Стоимость газа рухнула на фоне ошибочных данных о запуске «Северного потока-2», которые опубликовал немецкий газотранспортный оператор Gascade. Падение произошло и после сообщения «Газпрома», который объявил, что в этом году по трубопроводу может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.
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