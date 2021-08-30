СМИ удаляют сообщения о пьяном ДТП с участием депутата от «Слуги народа» Александра Трухина

Около 30 украинских медиа удалили на своих ресурсах сообщение о дорожно-транспортной аварии с участием народного депутата от «Слуги народа» Александра Трухина. Там сообщалось, что Трухин на большой скорости врезался в авто, которое остановилось на красный свет светофора. В результате столкновения телесные повреждения получили шесть человек, среди которых двое детей. Как отмечает издание ИА «Центр новостей», ссылаясь на разговор с очевидцами аварии, депутат Александр Трухин был в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, как пишет «Радио Свобода», украинские медиа «зачищают» упоминания о Трухине.

Как отмечает издание, авария произошла еще 23 августа. Новость об этом сразу опубликовали десятки украинских медиа, однако в течение следующих нескольких дней, одно за другим, без объяснений, СМИ начали удалять сообщения о ДТП, или же менять их таким образом, что упоминаний о народном депутате Трухина там не оставалось. Несмотря на это, журналистам удалось найти видео, которое проливает свет на эту историю и, как минимум, доказывает, что Александр Трухин находился на месте совершения аварии.

ДТП с участием депутата произошло в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев. Как сообщает издание ИА «Центр новостей», ссылаясь на очевидцев аварии, Александр Трухин был за рулем автомобиля марки «Audi». Он не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости совершил наезд на автомобиль марки «Ford», который в свою очередь протаранил автомобиль «Daewoo».

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения.

В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Луче и его помощник.

В полиции факт ДТП на Бориспольской трассе при въезде в Киев 23 августа в 15:45 также подтвердили, но имен участников не назвали. Пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис рассказала, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами — ред.).

В украинской федерации футбола факт ДТП подтвердили почти сразу. После аварии там сообщили, что Лучано Луче и его помощник Роман Только находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, а полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести. О Трухина в сообщении УАФ упоминания не было.

Свидетели аварии утверждают, что вместе с Трухин в салоне авто были то ли три, то ли два человека, и все они были навеселе. Впрочем, официального подтверждения этому нет.

Новость о ДТП с участием депутата от «Слуги народа» напечатали десятки украинских медиа. Однако уже через несколько дней это сообщение или исчезло совсем, или из него убрали имя Александра Трухина.

Главный редактор издания «Трибуна» Олег Щербаков сообщил, что ему на почту также поступило предложение снять новость о Трухина в обмен на компенсацию.

В ответ журналисты «Трибуны» проанализировали ряд новостей, где упоминалась ДТП с участием Трухина, и обнаружили, что более 30 изданий, как общенациональных, так и спортивных, удалили новость об аварии или отредактировали ее таким образом, что упоминание о Трухине из новости исчезло.

Футбол 24 UA-Football, Isport, Meta-Ratings, 1927.kiev.ua, Динамо Киев от Шурика, УНИАН, Sport.ua, Football.ua, Сегодня, Антикор, Главком, УНН, Аргументы и Факты, Comments.ua, Depo.ua, Вести, Факты, ТСН, Обозреватель, Телеграф, Гордон, Комсомольская правда в Украине, Целую Аргумент, NewsWeek, Вести-UA, Bigmir, Украинские новости, Голос.UA, Главк, Резонанс, Судебно-юридическая газета — это неполный перечень изданий, которые, вероятно за деньги, сняли новость о ДТП депутата.

Шеф-редактор издания ИА «Центр новостей» Ольга Витак также сообщила, что ей на почту пришли «письма счастья», в которых «на коммерческой основе» предлагается удалить материал о ДТП с участием Александра Трухина.

Однако, несмотря на многочисленные попытки скрыть участие Трухина в ДТП, журналистам удалось получить видео, которое проливает свет на эту историю.

29 августа в эфире телеканала Kyiv LIVE показали сюжет с места ДТП с участием Трухина. В репортаже, который длится более чем минуту, журналист опрашивает свидетелей и потерпевших. Автор сюжета утверждает, что, «по словам потерпевших, аварию спровоцировал Трухин». И хотя в кадре несколько раз появляется сам Трухин, его комментариев в сюжете нет.

В то же день эфирная версия сюжета была опубликована на ютуб-канале Kyiv LIVE. Однако на ютубе материал провисел около 30 минут, после чего был удален. Об этом сообщила журналистка Алена Романюк. По ее словам, она хотела сохранить это видео своего материала о ДТП с участием Трухина, но не успела.

Вскоре журналист Алексей Братущак нашел сюжет съемочной группы Kyiv LIVE в эфире телеканала через сервис Megogo и опубликовал его на своей странице в Фейсбуке.

Фактически теперь это единственное видео, которое есть в открытом доступе и которое доказывает, что народный депутат Трухин был на месте аварии.

В то же время один из народных депутатов рассказал Радио Свобода на условиях анонимности, что он самостоятельно пытался выяснить обстоятельства ДТП. Ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, он сообщил, что на момент аварии «Трухин выглядел так, будто был пьян, но сдать тест на содержание алкоголя отказался». Возможно, есть вероятность, что состояние Трухина на момент ДТП не проверялся и не был зафиксирован.

Источник Радио Свобода в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Александр Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что «дело Трухина решается на самом высоком уровне».

Александр Трухин в 2019 году был избран депутатом Верховного Совета XI созыва от партии «Слуги народа» по избирательному округу № 40 (Днепропетровская область). Член одноименной фракции. Заместитель председателя Комитета по вопросам бюджета Юрия Аристова.

Александр Трухин был среди гостей вечеринки, которую во время строгого локдауну в апреле 2021 в пятизвездочном отеле Fairmont в центре Киева, которую устроил другой «народный депутат-слуга» Николай Тищенко.

До того, как Трухин попал в парламент со «слугой народа», он был депутатом Полтавского областного совета от «Блока Петра Порошенко» по округу № 6 (Глобинский район).