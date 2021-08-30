Венгрия и Россия договорились о 15-летнем контракте на поставку газа

Венгрия и Россия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу с 1 октября 2021 года. Об этом в понедельник на своей странице в Facebook сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, который в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
«Новое соглашение с „Газпромом“ рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. „Газпром“ ежегодно будет поставлять 4,5 млрд куб.м природного газа в Венгрию», — сказал он, отметив, что 3,5 млрд будут поставляться через Сербию, а 1 млрд — через Австрию.
Сийярто также указал, что благодаря новой сделке Венгрия будет закупать газ «по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает».
Глава МИД Венгрии 4 июня заявлял, что Будапешт начнет осуществлять закупки газа через сербское направление до конца года.
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