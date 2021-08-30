Цена на газ в Европе превысила $600 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила $600 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 30 августа достигла $600,3 за 1 тыс. куб. м или 49,26 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых $580 за 1 тыс. кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на $100 — сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по «Северному потоку — 2», а затем на сообщении «Газпрома» о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по «Северном потоку — 2» уже в 2021 году. В ходе сегодняшних торгов она преодолела отметку в $590 за 1 тыс. куб. м.
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