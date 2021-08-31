У Зеленского в США запланированы встречи в Минэнерго, Пентагоне, Госдепе, Всемирном банке и NASA

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне проведет встречи и подписание стратегических документов в Министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке, а также в NASA, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
«В Вашингтоне утро. Сегодня у президента Украины и украинской делегации запланированы встречи и подписание стратегических документов в Министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и даже в NASA», — написал он в Facebook.
Кроме того, по словам Никифорова, президент Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.
Ранее пресс-служба Пентагона сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин в Пентагоне в 14:00 по Вашингтону (21:00 по кв) проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой оборонного ведомства Украины Андреем Тараном.
Состоится также ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками. Представители Украины и США подпишут ряд документов.
Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.
Зеленский и его супруга Елена 31 августа прибыли с рабочим визитом в Вашингтон (США) по приглашению американского лидера Джозефа Байдена.
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