Посольство США в Беларуси сообщило о сокращении штата

Посольство США в Минске заявило, что сократило число сотрудников дипломатической миссии по требованию белорусской стороны.
Ранее МИД Беларуси предложил США до 1 сентября сократить численность посольства в стране до пяти человек. В августе США дополнительно ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Беларуси. МИД этой страны после этого сообщал, что будет проведена тщательная оценка санкций, после чего Минск примет ответные меры.
«Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог. Мы прощаемся с ними, а они прощаются с вами — с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились», — говорится в сообщении на официальной странице дипмиссии в Facebook.
В посольстве также заверили, что «будь то в Минске или где-то еще, американские дипломаты продолжат эту жизненно важную работу».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016