Посольство США в Беларуси сообщило о сокращении штата

Посольство США в Минске заявило, что сократило число сотрудников дипломатической миссии по требованию белорусской стороны.

Ранее МИД Беларуси предложил США до 1 сентября сократить численность посольства в стране до пяти человек. В августе США дополнительно ввели санкции в отношении более 40 физических лиц и структур Беларуси. МИД этой страны после этого сообщал, что будет проведена тщательная оценка санкций, после чего Минск примет ответные меры.

«Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог. Мы прощаемся с ними, а они прощаются с вами — с белорусским народом, в поддержку демократических устремлений которого они трудились», — говорится в сообщении на официальной странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве также заверили, что «будь то в Минске или где-то еще, американские дипломаты продолжат эту жизненно важную работу».