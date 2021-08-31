«Энергоатом» подписал меморандум с Westinghouse о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС на $30 млрд

ГП НАЭК «Энергоатом» и американская электротехническая компания Westinghouse electric подписал меморандум о совместном строительстве энергоблоков АЭС, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Приветствую подписание меморандума между НАЭК „Энергоатом“ и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта — до $30 млрд», — написал Зеленский в соцсети Twitter.
При этом украинский президент не уточнил источник финансирования этого проекта.
Компания Westinghouse electric существует с 1886 года и занимается проектированием энергоблоков АЭС с начала ХХІ века. Также корпорация контролирует до 50% коммерческих энергоблоков в мире и 31% рынка поставок ядерного топлива.
На украинском рынке Westinghouse работает с 1992 года как поставщик услуг по модернизации систем безопасности украинского парка реакторов и поставщик топлива для АЭС.
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