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«Талибан» рассказал европейцам о приверженности правам человека

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«Талибан» рассказал европейцам о приверженности правам человека

На встрече с представителями Евросоюза представители организации «Талибан» заявили о своей приверженности правам человека. Об этом написал в Twitter представитель талибов Мухаммад Наим.

«Делегация Исламского Эмирата Афганистан (такое название Афганистану дали талибы во время своего правления. — Ред.) заявила, что мы привержены правам человека в свете исламских ценностей и национальных интересов», — написал Наим.

На встрече главы отдела европейских отношений политбюро «Талибана» муллы Абдула Хака аль-Ватика и спецпредставителя ЕС по Афганистану Томаса Николсона стороны обсудили текущую ситуацию и мирный процесс в стране, добавил Наим.

В тот же день Николсон встретился с представителем официальных афганских властей Мохаммадом Масумом Стенкзаем. Последний заявил о приверженности руководства страны продолжению мирных переговоров.

В мае США начали вывод войск из Афганистана, где они находились с 2001 года. После этого на юге страны активизировались бойцы «Талибана». К началу июля под контролем талибов было около 40% территории. 22 июля организация заявила, что контролирует 90% государственной границы.

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24 июля США и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором призвали «Талибан» прекратить наступление и перейти к мирному процессу. Кроме того, они призвали руководство организации предоставить доступ гуманитарной помощи в те районы, которые находятся под ее контролем, а также обеспечить безопасность дипмиссий, журналистов и аэропортов.

ЕС, Талибан
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