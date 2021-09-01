Закачка газа в ПХГ Европы и Украины будет существенно меньше, чем в прошлом году

Объем запасов газа в подземных хранилищах Европы и Украины к предполагаемому началу сезона отбора может оказаться почти на треть ниже прошлогодних показателей, говорится в сообщении российского «Газпрома».
По данным на 30 августа, запасы в европейских газовых хранилищах остаются на минимальных уровнях за многие годы. «Сезон отбора газа из ПХГ в Европе в прошлом году начался 12 октября. При сохранении текущих темпов закачки можно прогнозировать, что к 12 октября этого года в хранилищах будет около 78 млрд куб. м газа. Это означает, что не будет восполнено 25% или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных прошлой зимой», — отметили в холдинге.
Схожая ситуация, по мнению россиян, складывается и с украинскими ПХГ. К 12 октября при сохранении текущих темпов закачки уровень запасов может оказаться на 30% или на 8 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году, подсчитали в «Газпроме».
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