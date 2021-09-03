Денисова внезапно озаботилась правами олигархов

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».

«Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина», — говорится в письме.

В перечень таких норм указываются наделение президента и СНБО не предусмотренными Конституцией Украины полномочиями, ограничение прав человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введения цензуры в СМИ и тому подобное.

«На мой взгляд, с целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии данной законодательной инициативы необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить его для получения заключения Европейской комиссии „За демократию через право“ (Венецианская комиссия)», — предлагает Денисова.

Уполномоченный по правам человека отмечает, что принятие закона об олигархах в существующей редакции приведет к его рассмотрению в Конституционном суде. «В случае принятия этого законопроекту в редакции, принятой в первом чтении, я буду вынуждена в порядке ст.15 закона Украины „Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека“ внести в Конституционный суд Украины конституционное представление относительно решения вопроса о соответствии Конституции Украины (конституционности) такого закона», — отмечает она.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект № 5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.