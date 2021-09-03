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Талибы назвали своего основного внешнеполитического партнера

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Талибы назвали своего основного внешнеполитического партнера

Пришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» рассматривает Китай в качестве основного международного партнера, заявил представитель движения Забиулла Муджахид.

«Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее», — сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Муджахид высоко отозвался о реализуемой Пекином программе «Один пояс, один путь», отметив, что она «послужит возрождению древнего Шелкового пути».

Он также выразил надежду, что Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.

«Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые, благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы», — сказал представитель талибов.

Он подчеркнул: «Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира».

Накануне МИД КНР сообщил, что помощник министра иностранных дел Китая У Цзянхао поговорил по телефону с заместителем директора Политического офиса афганского движения «Талибан» в Катаре Абдулой Саламом Ханафи.

У Цзянхао сказал, что ситуация в Афганистане претерпела фундаментальные изменения, и «судьба будущего Афганистана снова в руках афганского народа».

Китайский дипломат отметил, что Пекин всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана и проводил дружественную политику в отношении всего афганского народа. Он выразил надежду, что Афганистан «как можно скорее достигнет мира и стабильности, восстановит прекрасную страну».

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Ханафи, как отмечается в сообщении МИД, сказал, что «Китай является надежным другом Афганистана».

«Афганское движение „Талибан“ готово сохранять приверженность развитию дружественных отношений между Афганистаном и Китаем и никогда не позволит какой-либо силе использовать афганскую территорию для угрозы интересам Китая, а также примет эффективные меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и персонала в Афганистане», — подчеркнул он.

Ханафи сказал, что афганские власти поддерживают и готовы сотрудничать в рамах китайской программы «Один пояс, один путь», которая «способствует развитию и процветанию Афганистана и региона».

Китай, Талибан
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