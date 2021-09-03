Twitter планирует разрешить удалять подписчиков и архивировать твиты

Социальная сеть Twitter хочет ввести несколько новых функций, чтобы пользователям стало удобнее взаимодействовать и обмениваться информацией. В числе планируемых нововведений — возможность редактировать списки подписчиков и архивация старых твитов, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, руководство Twitter протестирует четыре новые функции. В их числе:
Кроме того, как пишет Bloomberg, с сентября соцсеть начнет напоминать пользователям о возможности пересмотреть настройки приватности.
В мае Twitter объявил о планах запустить платную подписку Twitter Blue с разными премиальными функциями. По итогам второго квартала 2021-го, выручка сервиса микроблогов выросла на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,2 млрд. Это стало самым значительным ростом выручки компании с 2014-го.
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