Twitter планирует разрешить удалять подписчиков и архивировать твиты

Социальная сеть Twitter хочет ввести несколько новых функций, чтобы пользователям стало удобнее взаимодействовать и обмениваться информацией. В числе планируемых нововведений — возможность редактировать списки подписчиков и архивация старых твитов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, руководство Twitter протестирует четыре новые функции. В их числе:

архивация твитов — пользователи смогут скрывать старые записи по прошествии определенного времени (в числе рассматриваемых сроков — 30, 60, 90 дней или один год);

удаление подписчиков (сейчас пользователи могут только блокировать подписчиков), тестирование этой функции начнется в сентябре;

сокрытие понравившихся твитов — можно будет выбирать, кто видит эти записи (все, только подписчики или избранные группы людей);

выход из беседы — пользователи смогут удалить себя (упоминание своего ника) из публичной ветки разговора в Twitter, функцию планируется протестировать до конца года.

Кроме того, как пишет Bloomberg, с сентября соцсеть начнет напоминать пользователям о возможности пересмотреть настройки приватности.

В мае Twitter объявил о планах запустить платную подписку Twitter Blue с разными премиальными функциями. По итогам второго квартала 2021-го, выручка сервиса микроблогов выросла на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $1,2 млрд. Это стало самым значительным ростом выручки компании с 2014-го.