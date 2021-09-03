Стало известно, кто возглавит новое правительство Афганистана

Лидер политического крыла радикального движения «Талибан» мулла Абдул Гани Барадар возглавит новое правительство Афганистана. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.
По их данным, в новую администрацию также войдут мулла Якуб (сын первого лидера талибов муллы Омара) и представитель радикалов в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.
Двумя днями ранее телеканал TOLOnews со ссылкой на источники проинформировал, что возглавить кабинет министров может лидер «Талибана» мулла Хибатулла Ахундзада.
Барадар гачал свою деятельность в рамках «Талибана» еще в 1990-х. Сначала он был губернатором талибов в нескольких провинциях. Мулла был одним из тех, кто начал применять насилие и репрессии. Впоследствии он стал заместителем муллы Мохаммеда Омара, который в 1996 — 2001 годах был фактическим руководителем Афганистана.
В 2000-х пакистанские разведчики взяли Барадара. В течение 8 лет он находился в тюрьме строгого режима. На свободу его выпустили по просьбе лидеров США и Афганистана. Мулла должен быть участником мирных переговоров со Штатами.
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