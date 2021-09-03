В субботу ночью ПриватБанк не будет проводить транзакции

Государственный ПриватБанк приостановит проведение транзакций по картам и работу Приват24 для физлиц и бизнеса с 1:00 по 6:00 4 сентября, сообщила пресс-служба банка в пятницу.

Согласно сообщению, банк во время указанного периода проведет работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Указывается, что технические работы будут проводиться для модернизации процессинга, что позволит банку повысить скорость обработки транзакций.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (550,58 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.