Украинский пловец завоевал свое пятое «золото» на Паралимпиаде

Украинский пловец Максим Крипак выиграл свою седьмую медаль на Паралимпиаде в Токио (Япония).

В десятый день Игр-2020 26-летний харьковчанин завоевал «золото» на дистанции 200 метров комплексным плаванием, установив паралимпийский рекорд — 2 минуты 05,68 секунды.

До этого Крипак стал обладателем золотых наград на 100-метровке вольным стилем, 100-метровке баттерфляем, 400 метров вольным стилем и 100-метровке на спине, «серебра» на дистанции 50 метров вольным стилем и «бронзы» в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

«Золото» Крипака стало 90-й наградой украинцев на Играх-2020 (22 золотых, 43 серебряных и 25 бронзовых). «Сине-желтые» занимают пятое место в общекомандном зачете и 4-е — по количеству медалей.