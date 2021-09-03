«Слуга народа» проведет съезд 6 сентября для выдвижения кандидатов в двух округах

Политическая партия «Слуга народа» 6 сентября планирует провести съезд с целью выдвижения кандидатов на промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), сообщила заместитель главы одноименной фракции Евгения Кравчук.
«Могу подтвердить, что действительно в понедельник вечером состоится съезд „Слуги народа“. Главная его цель — выдвинуть кандидатов на довыборы в двух округах: в Херсонской и Черкасской области (промежуточные выборы народных депутатов на этих округах назначены на 31 октября — Ред.)», — сказала Кравчук агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.
Также, по ее словам, в рамках этого съезда состоится общее заседание политсовета и совета регионов партии «Слуга народа», поскольку у политсилы «еще есть ряд рабочих вопросов: доизбрать членов политсовета, определить дополнительных заместителей, а также есть вопросы касательно развития партии».
Кроме этого, ориентировочно в ноябре состоится форум депутатов разных уровней, преимущественно местных.
Как сообщалось, председатель политсилы Александр Корниенко информировал, что партия «Слуга народа» планирует осенью провести в Киеве масштабный форум при участии президента Украины Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов.
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