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Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину и другим мировым лидерам

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Племянница Трампа рассказала о его отношении к Путину и другим мировым лидерам

Бывший президент Дональд Трамп предпочитает иметь дело с авторитарными лидерами, а не с теми, кто «желает заниматься дипломатией». Об этом в интервью Business Insider заявила его племянница Мэри Трамп.

«Единственное, что имеет для него значение, — это то, что он считает, по его мнению, силой. Предполагаю, что для него это значит быть жестоким и разрушительным, насколько это возможно, и постоянно выходить сухим из воды», — сказала она.

По словам Мэри Трамп, во время пребывания у власти ее дядя «не был впечатлен» президентом Франции Эманнюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель и придавал большее значение мнению президента России и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Сам Трамп называл плюсом свои отношения с Путиным и Ким Чен Ыном. «Ладить с иностранными державами — это неплохо. Мы пытаемся научить этому СМИ и тех глупцов, которые так долго руководили нашим правительством. „Он ладит с Путиным — ужасно!“ — Нет, это хорошо. Я ему нравлюсь, он мне нравится. Это не так плохо! „Он ладит с Ким Чен Ыном, это ужасно!“ — Нет, это хорошо, пытаюсь я их убедить. Это нормально — не устраивать войну», — говорил он в сентябре 2020 года, будучи президентом США.

Трамп также называл Путина «шахматистом мирового класса». По его мнению, к этой категории можно отнести и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.

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В свою очередь президент России после первой встречи с Трампом рассказал, что его «телевизионный» коллега сильно отличается от реального. «Он быстро достаточно анализирует, быстро отвечает на поставленные вопросы», — рассказал Путин. Он также говорил, что Трамп обладает важным качеством для человека, который занимается общественной деятельностью и политикой, — умением слушать.

Владимир Путин, Дональд Трамп
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