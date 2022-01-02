В Кейптауне горит здание парламента ЮАР

В Кейптауне произошел пожар в здании парламента ЮАР. Об этом сообщили в мэрии города, передает Times Live.

Сейчас здание парламента охвачено огнем, пламя перекинулось на крышу, сообщил газете Член комитета мэрии по охране и безопасности Джей Пи Смит.

«Пока пожар не удалось локализовать, и информация о появившихся трещинах на стенах здания подтвердилась», — сказал он.

Смит уточнил, что сообщения о пожаре появились в 05:00 2 января. По предварительным данным, пожар начался в офисных помещениях на третьем этаже, затем огонь распространился в сторону спортзала.

В ликвидации возгорания принимают участие 36 пожарных, однако они запросили дополнительные силы для борьбы с огнем. О погибших и пострадавших данных пока не поступало.

На данный момент власти и экстренные службы не сообщили о возможных причинах возникновения пожара.