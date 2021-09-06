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«Эпицентр» открывает в своих магазинах пункты вакцинации

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«Эпицентр» открывает в своих магазинах пункты вакцинации

ООО «Эпицентр К» совместно с Министерством здравоохранения Украины открывает пункты вакцинации в торговых центрах «Эпицентр» по всей Украине.

«Во многих регионах инициатива создания новых доступных пунктов вакцинации в ТЦ „Эпицентр“ идет от органов местного самоуправления. Накануне очередной волны COVID-19 они ищут партнеров и площадки для разворачивания массовой вакцинации населения на местах. После переговоров с Минздравом, мы решили распространить инициативу по всей нашей сети, в каждом регионе Украины», — цитируется в сообщении советник генерального директора по санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим вопросам «Эпицентр К» Олег Костенко.

Так, пункты вакцинации уже открыты в ТЦ «Эпицентр» в Ивано-Франковске, Виннице, Днепре, Одессе, Кременчуге, Львове, Каменце-Подольском, Староконстантинове, Шепетовке, Полтаве, Сумах, Черкассах, Чернигове, Черновцах, Умани, Ривном, Херсоне, Житомире, Ужгороде, Тернополе и Киеве.

Помимо специально оборудованных помещений для вакцинации, компания также обеспечит питание сотрудников мобильных бригад.

Общий трафик посетителей сети «Эпицентр» по итогам 2020 года составил 135 млн.

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Ранее сообщалось, что пункты вакцинации населения были открыты в ТРЦ групп Budhouse и Arricano, в ТРЦ Blockbuster Mall и др.

Эпицентр, Эпицентр К, вакцинация
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