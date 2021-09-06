«Эпицентр» открывает в своих магазинах пункты вакцинации

ООО «Эпицентр К» совместно с Министерством здравоохранения Украины открывает пункты вакцинации в торговых центрах «Эпицентр» по всей Украине.
«Во многих регионах инициатива создания новых доступных пунктов вакцинации в ТЦ „Эпицентр“ идет от органов местного самоуправления. Накануне очередной волны COVID-19 они ищут партнеров и площадки для разворачивания массовой вакцинации населения на местах. После переговоров с Минздравом, мы решили распространить инициативу по всей нашей сети, в каждом регионе Украины», — цитируется в сообщении советник генерального директора по санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим вопросам «Эпицентр К» Олег Костенко.
Так, пункты вакцинации уже открыты в ТЦ «Эпицентр» в Ивано-Франковске, Виннице, Днепре, Одессе, Кременчуге, Львове, Каменце-Подольском, Староконстантинове, Шепетовке, Полтаве, Сумах, Черкассах, Чернигове, Черновцах, Умани, Ривном, Херсоне, Житомире, Ужгороде, Тернополе и Киеве.
Помимо специально оборудованных помещений для вакцинации, компания также обеспечит питание сотрудников мобильных бригад.
Общий трафик посетителей сети «Эпицентр» по итогам 2020 года составил 135 млн.
Ранее сообщалось, что пункты вакцинации населения были открыты в ТРЦ групп Budhouse и Arricano, в ТРЦ Blockbuster Mall и др.
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