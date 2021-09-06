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В Украине подорожали продукты – некоторые почти в 2 раза

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В Украине подорожали продукты – некоторые почти в 2 раза

В Украине отпускные цены производителей на продукты питания за год увеличились на 9-75%.

Об этом сообщается на сайте Минагрополитики.

По состоянию на 3 сентября 2021 года отпускные цены производителей на растительное масло в среднем по Украине составляли 49,66 грн/кг (на 70% выше, чем на 3 сентября 2020 года); на сахар - 22,09 грн/кг (на 75% выше); на молоко высшего сорта - 21,75 грн/кг (на 14% выше); масло сливочное - 174,12 грн/кг (на 9% выше).

Говядину по состоянию на 3 сентября текущего года в среднем по Украине производители продавали по 108,15 грн/кг (на 13% дороже, чем на 3 сентября 2020 года); свинину - по 89,61 грн/кг (на 5% дороже); мясо птицы - по 58,81 грн (на 29% дороже).

По состоянию на 3 сентября 2021 года отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем по Украине составляли 12,91 грн/кг (на 24% выше, чем на 3 сентября 2020) на гречневую крупу - 35,63 грн/кг (на 14% выше), на пшенную крупу - 14,10 грн/кг (на 13% выше), на гороховую крупу - 14,33 грн/кг (на 20% выше), на ячменную крупу - 11,20 грн / кг (на 31% выше).

инфляция, продукты
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