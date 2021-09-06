РФ уже готова ехать на инаугурацию талибского кабмина

Российские власти готовы направить на инаугурацию нового афганского правительства, которое было сформировано членами признанной в России террористической и запрещенной группировки «Талибан», свою делегацию, но только если этот кабмин будет инклюзивным, заявил журналистам в Санкт-Петербурге глава российского МИД Сергей Лавров.
«Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы», — заметил Лавров, которого цитируют российские СМИ. По его мнению, в новый кабмин в стране должны войти в том числе «пуштуны, узбеки, хазарейцы и таджики».
«Только такое инклюзивное, как принято говорить, правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни наших афганских соседей», — считает Лавров. Если эти условия будут соблюдаться, представители России «с удовольствием примут участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию» в Афганистане, заключил глава российского МИД.
Напомним, что в середине августа талибы объявили о планах восстановить в Афганистане Исламский Эмират. Так называлось частично признанное государство на территории Афганистана, которое члены «Талибана» контролировали в 1996–2001 годах. Девочкам на этой территории нельзя было посещать школу, а женщинам — работать вне дома и появляться на публике без мужчин и закрывающей все тело одежды.
В начале сентября талибы заявили, что их новое правительство в Афганистане возглавит лидер движения Хайбатулла Ахундзада.
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