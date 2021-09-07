Нейросеть дописала незаконченную симфонию Бетховена

Искусственный интеллект помог завершить Десятую симфонию Людвига ван Бетховена, взяв за основу несколько сохранившихся рукописных зарисовок и заметок известного композитора, сообщает SWI.
Над необычным проектом много лет работал программист и исследователь из Федеральной политехнической школы Лозанны Флориан Коломбо. Свой проект он назвал BeethovANN 10.1 и создал его с помощью специальной нейросети, которую писал десять лет.
Она и завершила произведение, выделив из сохранившихся черновиков то, что могло бы стать Десятой симфонией.
На прошлой неделе Коломбо представил окончательную версию «симфонии». Затем дирижер Гийом Берни внес некоторые гармонические изменения, и в тот же вечер мелодия была представлена публике на концерте в Лозанне (Швейцария). Ее исполнил оркестр Nexus.
Во время репетиции Флориан Коломбо отметил: «В этом есть немного Бетховена, но в действительности это BeethovANN. Но тем не менее, мы открываем что-то новое».
«Приятно за этим наблюдать. Будто находишься в роддоме и встречаешь новую жизнь», — прокомментировал Берни.
Последняя Девятая симфония Бетховена была завершена в 1824 году. В мае того же года она прозвучала на последнем бенефисном концерте композитора в Вене.
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