Большинство украинцев считают неправильным направление, в котором развивается государство

Большинство граждан Украины считают, что государство развивается в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».
«Направление движения страны как правильное оценивают треть опрошенных (34%), как неправильное — 58%, затруднились ответить — 8%», — указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном во вторник.
Отмечается, что за месяц доля тех, кто положительно оценивает направление развития государства, выросла — для сравнения, в июле она составляла 26%.
При этом относительно больше тех, кто оценивает направление развития государства как положительное, среди молодежи, а также жителей западных и центральных областей.
Опрос проводился в период со 2 по 4 сентября 2021 года методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего были опрошены 2500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016