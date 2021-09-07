В Турции состоялась церемония закладки нового корвета для украинских ВМС

В Турции при участии делегации Министерства обороны Украины во главе с командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексеем Неижпапой состоялась торжественная церемония закладки нового корабля класса «корвет» для нужд ВМС ВСУ.
«Корвет был заложен на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул Турецкой Республики. Всего строительство корвета типа „ADA“ продолжается с 28 апреля 2021 года, но по турецким традициям только после построения части секций и корпуса, проводится торжественная церемония закладки киля корабля. Согласно существующим договоренностям в 2022 году корвет будет переправлен в Украине и уже в 2024 году он войдет в состав ВМС ВС Украины», — сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в соцсети Facebook.
Неижпапа в свою очередь отметил, что это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии Военно-морских сил.
«Все договоренности с Турецкой Республикой выполняются вовремя, а некоторые из них даже с опережением установленных сроков, это мы видим на примере беспилотных летательных комплексов «Байрактар ТВ-2ˮ, которые уже выполняют задачи в интересах нашей страны», — добавил он.
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