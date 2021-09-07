В Украине почти 93% детей-сирот устроены в семьи

В Министерстве социальной политики Украины заявляют, что почти 93% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в настоящее время устроены в семейные формы воспитания: приемные семьи, детские дома семейного типа.
«В стране почти 69 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Из них более 63,5 тыс. детей растут в семейных формах воспитания, около 4 тысяч — проживают в интернатах, а еще более тысячи учатся в профессионально-технических учебных заведениях», — говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.
В ведомстве отмечают, что в среднем за год в Украине сиротеет 10 тыс. детей, но большинство из них удается устроить в семейные формы воспитания, а не в интернатные учреждения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016