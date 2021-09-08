В РФ подтвердили информацию о причастности США к попытке похищения россиян в Беларуси

Представитель ФСБ РФ подтвердил информацию CNN о причастности США к попытке похищения «вагнеровцев» в Беларуси.
«Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ в подготовке и проведении, показали, что это была совместная операция с ГУР Минобороны Украины и СБУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», — заявил он журналистам в среду, передает ТАСС.
Напомним, телеканал CNN сообщил о том, что ЦРУ якобы помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году.
Украинская сторона якобы получила от США наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ во время организации операции.
При этом высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что эти утверждения «ложны». Он отметил, что разведка США была осведомлена об операции, но причастность к ней отрицал. По его мнению, утверждения представителей украинской разведки направлены на то, чтобы переложить часть вины за операцию, которая пошла не так, на американцев.
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