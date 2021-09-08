Семенченко проведет за решеткой еще минимум два месяца

Соломенский районный суд Киева продлил арест бывшему народному депутату и экс-комбату батальона «Донбасс» Семену Семенченко. Он проведет под стражей еще минимум два месяца.

Об этом сам Семенченко сообщил на своей странице в Facebook.

«Семену Семенченко продлили содержание под стражей еще на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Напомним, Семенченко подозревают в создании частной военной компании. По данным следствия, она вербовала ветеранов АТО для работы на ЧВК Donbass Battalion Corp с офисами в США, Польше, Ираке и Кении.

Кроме того, ему предъявили обвинения в обстреле телеканала «112 Украина».