Цена газа в Европе продолжает расти – уже почти $690

Цена на газ в Европе в ходе торгов 9 сентября ускорила рост и уже почти достигла $690 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в четверг почти достигла $690 за 1 тыс. куб. м, или €56,345 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Ранее сегодня цена газа в Европе преодолела отметку в $680 за 1 тыс. куб. м.

Общий рост стоимости газа в Европе за день уже составляет порядка 1,7%.