Samsung показала экран, который можно растянуть

Компания Samsung объявила о создании дисплея, способного растягиваться. Работа новой технологии показана на YouTube.

OLED-панель диагональю 13 дюймов может растягивается наружу с помощью специального механизма. Фактически, южнокорейские разработчики добавили еще одно измерение к 2D-поверхности привычного экрана.

В Samsung не раскрывают сроков начала поставки подобных экранов на рынок электроники. Возможно, подобные матрицы станут основой для больших видеопанелей ближайшего будущего.

Пока технология гибких экранов остается ограниченной и дорогой в использовании.