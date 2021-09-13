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Всемирный банк раскритиковал решение Кабмина снизить тариф на э/э для населения

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Всемирный банк раскритиковал решение Кабмина снизить тариф на э/э для населения

Решение Кабинета министров снизить тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-часов в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление энергосектора, полагает вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

«Мы поприветствовали предыдущее решение правительства отменить льготные цены на потребление до 100 кВт-часов в месяц. Недавнее решение отменить реформу и снизить тарифы на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-часов в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление сектора, которое еще больше ослабляется из-за пандемии COVID-19», — сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Бьерде подчеркнула важность реализации направления большего возмещения расходов в энергосекторе, учитывая текущий финансовый дефицит отрасли, частично спровоцированный высокими ставками «зеленого» тарифа для возобновляемой энергетики.

«Исходя из анализа ВБ, тариф на электроэнергию для населения нужно постепенно повышать до уровня, который отображает ее стоимость», — сказала вице-президент ВБ.

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Она также указала, что цена на электроэнергию для жилищного сектора традиционно субсидируется за счет цен для коммерческих и промышленных потребителей.

«А последнее решение по тарифам может повлечь увеличение перекрестных субсидий, что потенциально негативно повлияет на международную конкурентоспособность энергозатратных отраслей Украины», — указала вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии.

Всемирный банк, электроэнергия
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