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ООН выделит помощь Афганистану

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ООН выделит помощь Афганистану

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН направит $20 млн на поддержку гуманитарных операций в Афганистане. Об этом заявил сегодня генсек всемирной организации Антониу Гутерриш.

«Сегодня мы объявляем, что направим $20 млн через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации на поддержку гуманитарных операций в Афганистане», — говорится в обращении, текст которого распространила в понедельник пресс-служба генсека.

Генеральный секретарь ООН напомнил, что цель проходящей в понедельник конференции — собрать $606 млн за ближайшие четыре месяца. В то же время он подчеркнул, что для помощи Афганистану нужна работа и по другим направлениям. Гутерриш, в частности, указал на необходимость обеспечения доступа гуманитарных работников в различные части страны, а особенно — доставки грузов из других стран. Для этого важно восстановить работу аэропорта Кабула. «Нам нужна возможность перемещать сотрудников и помощь в страну и из нее», — сказал он, отметив, что Служба гуманитарных воздушных перевозок ООН организовала воздушные трассы из Исламабада в Кандагар, Мазари-Шариф и Герат, перевозки по которым идут с конца августа, но этого недостаточно.

Кроме того, добавил Гутерриш, международное сообщество должно способствовать защите прав афганцев, особенно женщин и девочек. «Афганские женщины и девочки хотят быть уверенными, что то, что они приобрели, не будет потеряно, двери не закроются и надежда не угаснет», — добавил он.

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Генеральный секретарь ООН также подчеркнул, что хотя сейчас необходима срочная помощь, нельзя забывать о долгосрочных перспективах страны. Только выход Афганистана на путь устойчивого развития обеспечит достойную жизнь его гражданам. «Наша поддержка нужна афганцам на долгое время», — сказал он.

Гутерриш в понедельник принимает участие созванной им донорской конференции по помощи Афганистану в Женеве.

ООН, Афганистан
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