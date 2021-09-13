Украина ожидает миссию МВФ на следующей неделе, - Минфин

Украина ожидает миссию Международного валютного фонда на следующей неделе.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, об этом стало известно в ходе встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с вице-президентом Всемирноо банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

Отмечается, что на встрече обсуждались условия получения «Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления», сотрудничество с Международным валютным фондом, результаты реализации совместных проектов, зеленый переход в Украине и основные направления дальнейшего сотрудничества.

«Мы ценим сотрудничество с Всемирным банком. Оно позволило Украине сохранить макрофинансовую стабильность и профинансировать дефицит бюджета в трудный год. Также, что является чрезвычайно важным, в этом году у нас достаточно средств для приобретения необходимого количества вакцин», — подчеркнул министр финансов.

Всемирный банк является одним из ключевых партнеров Украины. На сегодняшний день выборка средств в рамках портфеля Международного банка реконструкции и развития (МБРР), одной из структур Всемирного банка, является крупнейшей по сравнению с другими международными финансовыми организациями — на 1 сентября 2021 года она составляла 2,3 млрд долл. США.

Как сообщалось, министр финансов Сергей Марченко предположил, что 18-месячная программа stand-by с Международным валютным фондом может быть продлена на полгода.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около 5 млрд долл. с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша.

Виртуальная миссия по первому пересмотру программы stand-by закончилась в середине февраля 2021 года без рекомендации о выделении второго транша.