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Серийный выпуск российской вакцины «Спутник V» начался в Узбекистане

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Серийный выпуск российской вакцины «Спутник V» начался в Узбекистане

Серийное производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начался в Узбекистане на предприятии Jurabek Laboratories, которое рассчитывает в октябре начать ее поставки на узбекский рынок. Об этом сообщило во вторник издание Gazeta.uz со ссылкой на начальника отдела маркетинга и продаж компании Jurabek Laboratories Азиз Саипов.

По словам Саипова, образцы вакцины «Спутник V», серийно произведенной в Узбекистане, были отправлены для контроля качества разработчику препарата — российскому Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, а также в Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Агентстве по развитию фармотрасли Узбекистана.

Первая партия вакцины «Спутник V» была произведена на предприятии Jurabek laboratories в городе Алмалык Ташкентской области Узбекистана, сообщил в конце июля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Мощность завода — 2 млн доз «Спутника V» в месяц.

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Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле. В рамках прививочной кампании применяются российская вакцина «Спутник V», препарат, изготовляемый в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca, вакцина китайской фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и препарат американской компании Moderna. По последним данным, в стране с населением около 35 млн человек полностью вакцинированы более 3,12 млн жителей, первый компонент одной из вакцин получили почти 10 млн человек.

Узбекистан, Спутник V
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