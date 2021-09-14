Компании в шахтерских городах могут освободить на 15 лет от ряда налогов

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в ходе рассмотрения поправок в ресурсный законопроект № 5600 поддержал поправку, предлагающую на 15 лет освободить новые компании в шахтерских городах от ряда налогов в рамках спецрежима налогообложения.

В ходе голосования на заседании во вторник 18 членов комитета поддержали данную поправку, комитет намерен рекомендовать парламенту учесть ее при голосовании за законопроект в целом.

Как предлагается установить, компании, соответствующие таким требованиям, могут быть на 15 лет освобождены от уплаты налогов на прибыль, арендной платы за земельный участок коммунальной или госсобственности, ренты на воду и лесные ресурсы, а также НДС, пояснила замминистра финансов Светлана Воробей.

«Поскольку такие шахты в городах являются бюджетообразующими, а шахты в настоящее время находятся на грани закрытия, люди могут остаться без работы и средств к существованию. Поэтому мы в качестве эксперимента предлагаем в населенных пунктах этих угольных регионов ввести специальный режим налогообложения для новосозданных производственных предприятий, которые соответствуют следующим критериям. А именно: среднее количество наемных сотрудников — не менее 10 чел, деятельность этих предприятий должна вестись исключительно в этом городе, сумма годового дохода такого предприятия не должна превышать 40 млн грн», — пояснила в ходе заседания комитета замминистра финансов, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом удельный вес дохода от реализации продукции собственного производства и продуктов переработки должна составлять 90%, добавила Воробей.

«То есть это не должно быть предприятие по перепродаже», — пояснила замминистра.

«Обязательными к уплате останутся ЕСВ, военный сбор, НДФЛ, акцизный и экологический налог», — указала Воробей.

При этом поправка исключает возможность получить такие преференции компании по производству подакцизной продукции, добавила замминистра.