Войти
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
официально
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
Лукашенко выставил ультиматум Западу
соседи
Лукашенко выставил ультиматум Западу

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

инициатива
RSS

Компании в шахтерских городах могут освободить на 15 лет от ряда налогов

237
Компании в шахтерских городах могут освободить на 15 лет от ряда налогов

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в ходе рассмотрения поправок в ресурсный законопроект № 5600 поддержал поправку, предлагающую на 15 лет освободить новые компании в шахтерских городах от ряда налогов в рамках спецрежима налогообложения.

В ходе голосования на заседании во вторник 18 членов комитета поддержали данную поправку, комитет намерен рекомендовать парламенту учесть ее при голосовании за законопроект в целом.

Как предлагается установить, компании, соответствующие таким требованиям, могут быть на 15 лет освобождены от уплаты налогов на прибыль, арендной платы за земельный участок коммунальной или госсобственности, ренты на воду и лесные ресурсы, а также НДС, пояснила замминистра финансов Светлана Воробей.

«Поскольку такие шахты в городах являются бюджетообразующими, а шахты в настоящее время находятся на грани закрытия, люди могут остаться без работы и средств к существованию. Поэтому мы в качестве эксперимента предлагаем в населенных пунктах этих угольных регионов ввести специальный режим налогообложения для новосозданных производственных предприятий, которые соответствуют следующим критериям. А именно: среднее количество наемных сотрудников — не менее 10 чел, деятельность этих предприятий должна вестись исключительно в этом городе, сумма годового дохода такого предприятия не должна превышать 40 млн грн», — пояснила в ходе заседания комитета замминистра финансов, сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте также: «Желтый» COVID-сертификат будут давать уже после первой прививки

При этом удельный вес дохода от реализации продукции собственного производства и продуктов переработки должна составлять 90%, добавила Воробей.

«То есть это не должно быть предприятие по перепродаже», — пояснила замминистра.

«Обязательными к уплате останутся ЕСВ, военный сбор, НДФЛ, акцизный и экологический налог», — указала Воробей.

При этом поправка исключает возможность получить такие преференции компании по производству подакцизной продукции, добавила замминистра.

налоги, шахтеры
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 14 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016