Капитализация банков мира за год выросла на 40%

По подсчетам исследовательской компании Finbold, рыночная капитализация мирового банковского сектора выросла на 39,62% всего за 12 месяцев — со второго квартала прошлого года по второй квартал нынешнего. Объем увеличился на €2,1 трлн, с €5,3 трлн до €7,4 трлн. По мере восстановления от коронавирусных ограничений в третьем квартале капитализация немного снизилась, до €5,2 трлн, но уже в четвертом прибавила 17,3%.
Finbold отмечает, что совокупная рыночная капитализация мирового банковского сектора достигла в конце первого квартала прошлого года €4,9 трлн, когда Китай, а за ним и многие страны Европы и Америки ввели карантин и другие антиковидные меры, приведшие к замедлению экономической деятельности во всем мире. После этого во втором квартале уже наметился небольшой рост.
Рост капитализации банковского сектора, вызванный оживлением экономики после постепенного ослабления коронавирусных ограничений, привел к увеличению акционерной прибыли. Среди банков Западной Европы лидером по этому показателю стал испанский BBVA — у него совокупная акционерная прибыль во втором квартале текущего года увеличилась на 19,7%. На втором месте французский Societe Generale — 13,8%. На третьем еще один испанский банк, Santander — 12,1%. Хуже всего по этому показателю дела обстоят у британского Barclays — снижение совокупной акционерной прибыли составило 8%.
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