В центре Харькова покончил с собой владелец ресторана

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства смерти предпринимателя, застрелившегося в туалете ресторана «Чили».
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в 14:18.
«Предварительно установлено, что мужчина 1965 года, предприниматель в ресторанном бизнесе, выстрелил себе в голову из помпового ружья. Оружие официально зарегистрировано на покойного», — говорится в сообщении.
Как сообщил «Интерфакс-Украина» информированный источник, речь идет о владельце ресторана Олеге Привалове.
По месту жительства погибшего следователи нашли предсмертную записку, в которой он просит прощения за то, что сделал.
На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, собираются вещественные доказательства, полицейские опрашивают свидетелей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По данному факту открыто уголовное производством по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.
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