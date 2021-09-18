На границе с Румынией пограничники выявили под прицепом грузовика гражданина Афганистана

На запасном колесе под прицепом грузовика в пункт пропуска «Порубное» на границе с Румынией пограничники обнаружили 16-летнего гражданина Афганистана, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Во время осмотра транспортного средства пограничники Черновицкого отряда совместно с таможенниками на запасном колесе под прицепом грузового автомобиля обнаружили иностранца. Выяснилось, что нелегальный мигрант является гражданином Афганистана и ему всего 16 лет. Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы добраться до стран ЕС, сначала Франции», — говорится в сообщении.
Водитель автомобиля, гражданин Украины, не знал, что с ним едет «пассажир».
Отмечается, что пограничники накормили подростка и дали время прийти в себя. Сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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