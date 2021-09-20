Саакашвили заявил о пользе «Северного потока – 2» для Украины

Экс-президент Грузии и действующий глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что газопровод «Северный поток — 2» может быть полезен для страны в долгосрочной перспективе. Такое мнение он выразил в интервью представителю польского портала Energetyka24.

«Да, в краткосрочной перспективе это очень опасная штука. В долгосрочной же это может принести выгоду для Украины... потому что украинцы будут добывать свой собственный газ, украинцы научатся его экономить», — заявил он, отвечая на вопрос об окончании реализации проекта.

«Северный поток — 2» состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Как сообщил на прошлой неделе «Газпром», строительство газопровода было завершено утром 10 сентября. Ожидается, что далее будут проведены пусконаладочные работы. По данным «Газпрома», по «Северному потоку — 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

С самого начала строительства Украина видела в проекте угрозу своим интересам как транзитного государства и требовала остановить работы. США объявили о санкциях против проекта, и работы в декабре 2019 года были приостановлены. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено. В июле 2021 года США и Германия достигли соглашения, в рамках которого США признали, что санкции уже не остановят реализацию проекта, Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины.