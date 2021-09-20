Войти
Лукашенко назвал польский город и столицу Литвы белорусскими землями
соседи
Лукашенко назвал польский город и столицу Литвы белорусскими землями
Трамп предрек конец США через три года
позиция
Трамп предрек конец США через три года

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Саакашвили заявил о пользе «Северного потока – 2» для Украины

256
Саакашвили заявил о пользе «Северного потока – 2» для Украины

Экс-президент Грузии и действующий глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что газопровод «Северный поток — 2» может быть полезен для страны в долгосрочной перспективе. Такое мнение он выразил в интервью представителю польского портала Energetyka24.

«Да, в краткосрочной перспективе это очень опасная штука. В долгосрочной же это может принести выгоду для Украины... потому что украинцы будут добывать свой собственный газ, украинцы научатся его экономить», — заявил он, отвечая на вопрос об окончании реализации проекта.

«Северный поток — 2» состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Как сообщил на прошлой неделе «Газпром», строительство газопровода было завершено утром 10 сентября. Ожидается, что далее будут проведены пусконаладочные работы. По данным «Газпрома», по «Северному потоку — 2» в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

Читайте также: Британские энергетические компании закрываются из-за высоких цен на газ

С самого начала строительства Украина видела в проекте угрозу своим интересам как транзитного государства и требовала остановить работы. США объявили о санкциях против проекта, и работы в декабре 2019 года были приостановлены. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено. В июле 2021 года США и Германия достигли соглашения, в рамках которого США признали, что санкции уже не остановят реализацию проекта, Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины.

Михаил Саакашвили, Северный поток-2
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 20 сентября 2021
Воскресенье, 19 сентября 2021
Суббота, 18 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016