В Украину приедет президент Германии

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба федерального президента, Зеленский и Штайнмайер примут участие в мероприятии, посвященном 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру.

Помимо мемориальной церемонии в Мемориальном центре Холокоста в Бабьем Яру, запланированы дискуссии с участниками мероприятия.

«Более подробная информация о программе посещения будет опубликована позже», — сказано в сообщении.