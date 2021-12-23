Руководителю ЧВК «Вагнер» в Украине сообщили о подозрении

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины гражданину Российской Федерации, руководителю частной российской военной компании «Вагнер» Дмитрию Уткину, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в четверг.
«Гражданину Российской Федерации — руководителю частной военной компании „Вагнер“ сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведения агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27) ч.2 ст.28 ч. 2 ст.437 УК Украины).», — говорится в сообщении.
В нем не уточняется имя подозреваемого, однако источники агентства в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Дмитрие Уткине.
В прокуратуре отмечают, что подозреваемый, находясь на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, руководитель ЧВК «Вагнер» в период с июля 2014 года по март 2015 года, действуя по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем, осуществлял командование подчиненными ему подразделениями боевиков и координировал их действия.
«Они совместно с подразделениями регулярных войск РФ и незаконных вооруженных формирований вели боевые действия против Вооруженных сил Украины, в результате чего нарушили территорильную целостность нашего государства путем временной оккупации части ее территории», — отмечают правоохранители.
Позже в Службе безопасности Украины сообщили, что сотрудникам спецслужбы удалось задокументировать факты интенсивного обстрела боевиками ЧВК «Вагнер» украинских позиций на Дебальцевском направлении.
«Согласно полученным данным в этих боях участники ЧВК понесли большие потери из-за отпора подразделениями Вооруженных сил Украины», — подчеркивают в СБУ.
Там добавляют, что во время пребывания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Уткин координировал свои действия с бывшим командующим 2 армейским корпусом РФ.
«В настоящее время идет досудебное расследование. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за преступления против государственной безопасности Украины», — резюмируют в спецслужбе.
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