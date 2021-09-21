Войти
Лукашенко хочет, чтобы в семьях белорусов было минимум трое детей
соседи
Лукашенко хочет, чтобы в семьях белорусов было минимум трое детей
Зеленский считает, что ООН поможет вернуть Донбасс и Крым
позиция
Зеленский считает, что ООН поможет вернуть Донбасс и Крым

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

«Нафтогаз» опроверг информацию о себестоимости газа, обнародованную членом правления компании

179
«Нафтогаз» опроверг информацию о себестоимости газа, обнародованную членом правления компании

Себестоимость добычи природного газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» якобы 1 грн/куб. м, о которой заявил член правления, главный исполнительный директор по трансформации НАК Отто Ватерландер в интервью, не соответствует действительности, заявил «Нафтогаз».

«Цифры, указанные господином Ватерландером, не содержатся ни в одном документе компании, о котором нам было бы известно», — говорится в сообщении компании во вторник в ответ на интервью члена правления изданию «Экономическая правда».

«Нафтогаз» указал, что актуальная себестоимость будет показана в финансовой отчетности за первое полугодие, подготовку которой компания завершает и которую должны проверить аудиторы.

«А плановая себестоимость будет указана в финансовом плане, который должно утвердить правительство Украины», — отметил НАК.

«Нафтогаз» также опроверг информацию Ватерландера о роли главы правления Юрия Витренко и одной из иностранных консалтинговых компаний, а также личной роли самого члена правления в подготовке провалившейся программы «20/20» — увеличения добычи до 20 млрд куб. м к 2020 году.

По мнению НАК, интервью Ватерландера в целом содержит некорректную информацию, в связи с чем компания просит журналистов пользоваться информацией, распространяемой через официальные каналы коммуникации «Нафтогаза».

Как сообщалось, правительство в конце апреля сменило главу правления НАК Андрея Коболева на экс-исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. Это привело к конфликту с набсоветом и правлением, однако затем была достигнута договоренность о сохранении нового статус-кво до избрания нового набсовета на конкурсе. Однако в конце августа независимые члены набсовета заявили о невозможности дальнейшего пребывания на своих должностях после 20 сентября. В ближайшее время ожидаются также изменения в правлении компании.

Читайте также: Байден считает, что Беларусь и Молдова находятся на переднем крае борьбы за демократию

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил до конца ноября 2021 года провести конкурсный отбор четырех независимых членов набсовета, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.

Нафтогаз України
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 21 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016