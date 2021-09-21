«Нафтогаз» опроверг информацию о себестоимости газа, обнародованную членом правления компании

Себестоимость добычи природного газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» якобы 1 грн/куб. м, о которой заявил член правления, главный исполнительный директор по трансформации НАК Отто Ватерландер в интервью, не соответствует действительности, заявил «Нафтогаз».

«Цифры, указанные господином Ватерландером, не содержатся ни в одном документе компании, о котором нам было бы известно», — говорится в сообщении компании во вторник в ответ на интервью члена правления изданию «Экономическая правда».

«Нафтогаз» указал, что актуальная себестоимость будет показана в финансовой отчетности за первое полугодие, подготовку которой компания завершает и которую должны проверить аудиторы.

«А плановая себестоимость будет указана в финансовом плане, который должно утвердить правительство Украины», — отметил НАК.

«Нафтогаз» также опроверг информацию Ватерландера о роли главы правления Юрия Витренко и одной из иностранных консалтинговых компаний, а также личной роли самого члена правления в подготовке провалившейся программы «20/20» — увеличения добычи до 20 млрд куб. м к 2020 году.

По мнению НАК, интервью Ватерландера в целом содержит некорректную информацию, в связи с чем компания просит журналистов пользоваться информацией, распространяемой через официальные каналы коммуникации «Нафтогаза».

Как сообщалось, правительство в конце апреля сменило главу правления НАК Андрея Коболева на экс-исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. Это привело к конфликту с набсоветом и правлением, однако затем была достигнута договоренность о сохранении нового статус-кво до избрания нового набсовета на конкурсе. Однако в конце августа независимые члены набсовета заявили о невозможности дальнейшего пребывания на своих должностях после 20 сентября. В ближайшее время ожидаются также изменения в правлении компании.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил до конца ноября 2021 года провести конкурсный отбор четырех независимых членов набсовета, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.