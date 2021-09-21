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Байден считает, что Беларусь и Молдова находятся на переднем крае борьбы за демократию

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Байден считает, что Беларусь и Молдова находятся на переднем крае борьбы за демократию

Беларусь, Молдова, Венесуэла, Куба и Сирия находятся на переднем крае битвы между демократией и автократией. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая во вторник с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на ее 76-й сессии.

«Будущее принадлежит тем, кто освобождает потенциал своего народа, а не тем, кто его душит. Будущее принадлежит тем, кто дает своему народу возможность свободно дышать, а не тем, кто стремится задушить свой народ железной рукой», — заявил глава администрации США.

На его взгляд, «авторитаризм мира стремится провозгласить конец эпохи демократии». «Но они неправы. Правда заключается в том, что демократический мир повсюду. Он живет в активистах, борющихся с коррупцией, защитниках прав человека, журналистах, участниках акций протеста за мир. На переднем крае этой борьбы — Беларусь, Бирма, Сирия, Куба, Венесуэла и весь остальной мир», — убежден Байден.

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Как полагает американский лидер, стремление к демократии демонстрируют и «гордые молдаване, которые помогли обеспечить убедительную победу сил демократии, дали мандат на борьбу со взяточничеством, строительство более инклюзивной экономики» в своей стране.

Беларусь, Молдова, демократия, Джо Байден
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