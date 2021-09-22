Талибы снова пообещали допустить женщин к образованию

Женщины будут получать образование в Афганистане, причем по тем же учебным программам, что и мужчины. Об этом сообщил в опубликованном в среду в газете Corriere della Sera интервью представитель радикального движения «Талибан» Забихулла Муджахид, глава комиссии по культуре (министр культуры во временном правительстве талибов).

«Мы готовим условия для женского образования. Женщины будут изучать те же предметы, что и мужчины: математику, химию, историю, биологию, не будет отдельных программ в зависимости от пола, и дипломы будут признаваться в мире», — заверил он.

Муджахид также сообщил, что некоторые женщины в Кабуле уже вернулись к работе, а также признал, что «времена изменились». «Слишком все изменилось с момента первого исламского эмирата. Тогда общество было гораздо проще», — сказал он. Представитель талибов заверил, что они будут противодействовать «Исламскому государству», у которого нет «корней в Афганистане». «Будет несложно его нейтрализовать», — считает Муджахид.

Напомним, что после объявления США весной нынешнего года о решении вывести свои вооруженные силы из Афганистана талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласило состав временного правительства.

В итальянских СМИ сообщалось об ограничениях прав и свобод афганских женщин, закрытии школ и разделение классов на мужские и женские. Озабоченность соблюдением прав человека, главном образом женщин, выразил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, участвующий в мероприятиях недели высокого уровня в рамках Генеральной ассамблеи ООН.