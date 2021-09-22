На первого помощника Зеленского совершено покушение

Вблизи с.Лесники (Киевская область) произошла стрельба по автомобилю первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира, в результате чего был ранен водитель машины, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира», — говорится в сообщении на сайте полиции.

По информации СМИ, водитель находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа») сообщила СМИ, что в водилеля попали три пули.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что выстрелы осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.