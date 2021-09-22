В Кремле открестились от причастности к обстрелу машины Шефира

Попытки поиска «российского следа» в деле о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира не имеют ничего общего с реальностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что Россия может быть причастна к организации покушения.
"К сожалению, в наше время, что бы ни произошло на Украине, никто из действующих политиков не в состоянии исключить российского следа. Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки излишне экзальтированного эмоционального состояния«,— сказал Песков в ходе пресс-кола.
Покушение на Сергея Шефира было совершено сегодня утром около села Лесники в Киевской области. По информации МВД Украины, в автомобиль попало более десяти пуль. Сам соратник Зеленского не пострадал, ранен водитель. По данному факту Генпрокуратура возбудила дело по статье «Умышленное убийство». В Офисе президента уже назвали инцидент попыткой убийства ключевого члена команды.
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