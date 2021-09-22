Шефир заявил, что покушение на него было совершено для запугивания

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что покушение на него было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти в стране.

Об этом он сказал во время брифинга.

«Не понимаю причин. Понимаю, что ехали. Вдруг раздались выстрелы, ранили водителя. Водитель — молодец, поехал дальше. Ясно, что мы ускорились немного. Было жутко. Я тут же набрал полицию, министра МВД. Правоохранительные органы отреагировали оперативно. Я тут же на дороге остановил скорую помощь, завернул ее, забрали водителя. Он, конечно, геройски себя повел. Я уже слышал несколько версий по телевизору — идиотских. Никаких конфликтов в команде нет, у нас команда дружная..

Я не могу связать это с тем, над чем я работаю. Ибо последние дни я работаю над съемками студии „Квартал 95“. Никаких дел, которые б вызвали агрессию, я не вел», — отметил чиновник.

Помощник Зеленского считает, что покушение на него было попыткой запугать команду президента. Однако команду президента напугать невозможно.

«Все, что я могу сказать, это что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Но надо понимать, что Владимир Зеленский очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь. Он выбрал правильный путь, идет своей дорогой, народ его поддерживает. Дай бог, справимся со всеми этими вещами», — заявил Шефир на брифинге МВД относительно покушения на него.

Шефир заявил, что после инцидента, скорее всего, ему будет предоставлена госохрана.