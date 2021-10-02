Шефир после покушения ездит на бронированном автомобиле

Помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что после покушения начал ездить на бронированном автомобиле.
«Начал ездить на бронированной машине. Мне сказали, что пока это необходимо», — заявил Шефир в эфире телеканала «Дом».
Автомобиль Шефира обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил «российский след».
Арахамия также заявил, что покушение было посланием президенту Владимиру Зеленскому, а Шефир не был целью.
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