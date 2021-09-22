В ООН уверяют, что только 5% домохозяйств в Афганистане имеют ежедневную норму продуктов

Только 5% домохозяйств в Афганистане имеют достаточное количество продовольствия для ежедневного питания. Об этом в среду сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН со ссылкой на проведенное исследование.
«Потеря рабочих мест, нехватка наличных средств и рост цен привели к появлению нового класса голодающих в Афганистане, — отмечается в релизе. — Впервые люди, живущие в городах, столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности на том же уровне, что и сельские общины, пострадавшие от двух засух за последние три года».
Как сообщила директор подразделения ВПП ООН в Афганистане Мэри-Эллен Макгроарти, организация нуждается в «$200 млн для закупки и складирования продовольствия до наступления зимы».
Согласно данным организации, ВПП в 2021 году оказала продовольственную помощь 6,4 млн человек в Афганистане, в том числе более 1,4 млн человек после прихода к власти радикального движения «Талибан».
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